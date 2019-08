Llorente, c’è anche la Lazio. Ma l’ingaggio è un problema

Come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, la Lazio sta valutando profili di attaccanti da affiancare a Immobile e Caicedo, e tra questi figura anche il nome di Fernando Llorente, obiettivo della Fiorentina. L’interesse per il giocatore, esperto centravanti ex Juve e Tottenham, è concreto, ma la richiesta economica è esosa (4 milioni di ingaggio più ricche commissioni al fratello-agente), e dunque si valutano profili simili anche in casa biancoceleste.

LLORENTE ALLA FIORENTINA DIPENDE DA SIMEONE