Llorente: il suo arrivo dipende dalla cessione di Simeone

La Fiorentina cerca anche un attaccante. Come scrive La Gazzetta dello Sport, resta in ballo lo spagnolo Llorente, gradito a Montella. Ma l’esperto bomber può arrivare solo se la Fiorentina riuscirà a piazzare Simeone. E per il Cholito, al momento, non sono arrivate offerte interessanti. Se non si sbloccherà qualcosa prima del 15 agosto Simeone verrà tolto al mercato.

****************

CLICCA PER LEGGERE TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA FIORENTINA

CLICCA PER LEGGERE DATE E RISULTATI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA

****************