Simeone, nuovo ruolo: provato esterno

La Nazione scrive della partita d’allenamento andata in scena ieri a Montecatini. Chiesa ha iniziato ad affinare l’intesa con Boateng (subito in gol) ed invece Giovanni Simeone è stato provato nella nuova veste di esterno offensivo, poi Montella ha diviso la squadra in due per una partitella undici contro undici. La prima sfida si è conclusa senza reti, con un gol annullato a Simeone, così come la seconda, con un palo scheggiato da Chiesa. Nel match a campo ridotto a segnare è stato Gori, che ha regalato la vittoria alla squadra di Boateng. Gli applausi sono stati per tutti, in particolare, a fine seduta per il capitano, German Pezzella, quello che si è unito per ultimo al resto dei compagni dopo gli impegni in Coppa America con la sua Argentina.

