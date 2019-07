Livorno-Fiorentina, pronta la spedizione viola: settore ospiti probabilmente quasi pieno

Come riporta La Nazione, potrebbero essere molti i tifosi della Fiorentina al seguito della squadra per l’amichevole del 3 agosto contro il Livorno. I primi dati registrati dall’Atf inducono a un cauto ottimismo ma la sensazione è che il settore ospiti dello stadio Picchi possa essere quasi pieno. Non è un caso infatti che la società amaranto stia in queste ore parlando di “notevole richiesta” in arrivo dal capoluogo. INTANTO PROSEGUE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI: SALE LA FEBBRE VIOLA