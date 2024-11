Liverani: “Fiorentina può lottare per la Champions. De Gea sposta gli equilibri”

Su Kean dice che Firenze è la piazza giusta per lui. "Finalmente si sente al centro, forse per la prima volta in assoluto. Titolare e responsabilizzato: e questo fa la differenza" afferma Liverani che si sofferma anche su De Gea. "Grandissimo colpo. La società si è mossa con grande intelligenza. Quelli come De Gea sono acquisti che spostano gli equilibri in campo e fuori dal campo".