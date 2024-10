Liverani: “Adli non un regista come me. Ecco quanti gol segneranno Kean e Gud”

Sulla coppia Kean-Gudmundsson

L'ex viola ha poi iniziato a parlare della coppia Kean-Gudmundsson, sparando il numero 25 come obiettivo dei centri dei due giocatori contando tutte le competizioni. «Kean mi è sempre piaciuto e penso che a Firenze abbia trovato l'ambiente ideale per esprimersi al meglio con continuità. Può essere quel bomber tanto agognato che manca dai tempi di Vlahovic». Sull'islandese invece ha detto che si tratta di un vero uomo di squadra e di un professionista di altissimo livello, «mancava alla Fiorentina un giocatore così». Liverani non è uno che ama fare paragoni, ma se deve avvicinare Albert ad un giocatore del passato viola lo vede molto simile ad Adrian Mutu, sia per qualità che per posizione in campo. «Con una specifica, però: ne ha di strada da fare Gudmundsson per arrivare al Mutu che Firenze si è goduta».