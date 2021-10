L’ironia di Repubblica su Spalletti: “Prenditi tutto il tempo per risalire”

Vigilia di campionato per la Fiorentina: domani c'è il Napoli

"Luciano bello, non è che ora dovete rifarvi in campionato delle delusioni europee. E poi noi ti vogliamo bene, amiamo lo spallettismo anche perché è sempre un po’ saliscendi, dunque prenditi tutto il tempo prima di cominciare la risalita. Dopo aver gustato le tre frustate di ramo di betulla nella sauna russa allestita al Diego Armando Maradona, ci terremmo a riportarti alle origini: non è a te, del resto, che dobbiamo spiegare i pregi del lampredotto. Dicono che per te quella con la Viola non sia mai una partita come le altre. Non so se è vero, il calcio talvolta è più romanzato del necessario e un professionista del tuo livello deve avere fatto il callo alla nostalgia di casa. Di sicuro non è un match qualunque per noi, il Napoli è in testa, la Fiorentina è in rampa di lancio, è una di quelle giornate che possono spalancare la differenza tra un campionato ordinario e uno di quelli che restano negli occhi e nella testa".