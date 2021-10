Bruscolotti a VN: “Vlahovic? Se c’è la volontà… Fio-Nap è scontro al vertice”

L'attaccante e Milenkovic saranno con Osimhen e Koulibaly i protagonisti della partita che la Fiorentina giocherà contro il Napoli, squadra di una vita per Bruscolotti

Sicuramente il Napoli è in salute, sta facendo buone cose... Nessuno sa quel che sarà il futuro. Per ora vive il momento, che è decisamente positivo. Sarà un buon test, perché la Fiorentina gioca un buon calcio: l'occasione è quella di vedere un confronto diretto di alta classifica.

Sì, anche se non bisogna dimenticare che il vero confronto è quello tra i giocatori in campo. Gli allenatori sono dei preparatori, dei suggeritori: gli attori veri sono sempre i calciatori.

Purtroppo nel calcio capita: uno svarione all'interno di un'ottima partita può rovinare questa statistica in un battibaleno. Un ottimo allenatore (Boskov, ndr) diceva che non è finita fino a quando l'arbitro non fischia. Far tirare poco l'avversario è ottimo, ma se subisci comunque è un dato che ti si ritorce contro. Bisogna allora alzare ancora il livello dell'attenzione.