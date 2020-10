Lirola scalda i motori, domenica la fascia destra sarà sua

Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina si concentra dal punto di vista tattico su quello che potrà essere domenica a Cesena l’esterno destro titolare della Fiorentina. Se Chiesa ormai è già finito nel pentolone del passato, il neo acquisto Callejon deve ancora trovare la forma e la condizione fisica migliore. Ecco quindi che il maggior indiziato per una maglia da titolare può essere lo spagnolo Pol Lirola. L’ex Sassuolo finora è subentrato nei minuti finali con Torino e Inter, mentre contro la Sampdoria è rimasto in panchina e la partita di domenica potrebbe essere un’ottima occasione per mettersi in mostra agli occhi di mister Iachini. Inoltre Lirola deve riscattarsi dalla scorsa stagione dove non è riuscito a lasciare grandi segni.

