Lirola, resta l’ottimismo. Ma Pradè studia l’alternativa

Non solo Pol Lirola per la corsia esterna della Fiorentina. Sebbene lo spagnolo del Sassuolo sia la prima scelta, c’è ancora distanza fra domanda e offerta. L’ottimismo per la buona riuscita dell’operazione non manca, come vi raccontiamo anche questa mattina, ma Pradè sta comunque sondando alcune alternative. L’ultimo nome sulla lista – del quale vi abbiamo parlato nelle scorse ore – è Joakim Maehle (SCHEDA), giovane difensore ventiduenne in forza al Genk. Il profilo del ragazzo danese già nel giro anche della Nazionale Under 21 trova spazio anche questa mattina sul Corriere Dello Sport, che specifica come il suo contratto sia vicino alla scadenza – prossimo giugno – e si possa chiudere per una cifra di circa 9 milioni, del tutto inferiore a quella che chiede il Sassuolo.