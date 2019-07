La ricerca dei terzini al centro del mercato della Fiorentina. Il Corriere Fiorentino parla del profilo di Pol Lirola, con i viola che hanno un accordo di massima con il giocatore ma resta da trovare quello con Squinzi che continua a chiedere 15 milioni. La distanza al momento è ampia, Pradè conta di smussare la cifra ma servirà del tempo. E l’agente del giocatore sta contribuendo a ridurre le distanze fra le parti.

Dopo aver avuto/adattato Tomovic e Roncaglia, stavolta Montella pare destinato a contare su un terzino destro pronto all’uso. A sinistra invece Biraghi va verso il rinnovo del contratto e sarà riconfermato, ma sulla corsia mancina c’è traffico: Hancko è destinato ad andare in prestito per fare esperienza. Ha destato buone impressioni invece Aleksa Terzic, l’ultimo giocatore lasciato in eredità dalla gestione Corvino.