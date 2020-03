Lirola/1: “Iachini mi ha chiesto di diventare più ignorante. Con lui siamo più brillanti”

Di seguito un estratto delle parole di Pol Lirola alla Gazzetta dello Sport in edicola oggi: “Sono diventato un giocatore più ignorante”, ha detto lo spagnolo, sottolineando come proprio Iachini glielo abbia chiesto, anche facendo spesso battute. Ma il lavoro di Iachini non è stato prezioso soltanto per la sua dimensione personale: anzi. “Abbiamo fatto un gran lavoro sulla fase difensiva”, dice Lirola, e aggiunge che adesso la squadra è più brillante fisicamente. Secondo l’ex Sassuolo Iachini può essere l’allenatore di Commisso: “Non è solo un tecnico difensivista”, dice di lui Lirola, “non sa solo salvare le squadre”.