Lirola flop, via al mercato degli scontenti. Due in lista d’attesa per lasciare dopo un anno

Eppure era dai tempi di Torricelli che la Fiorentina non aveva un terzino destro di ruolo. Niente, Lirola è un flop dopo un anno e mezzo e dieci milioni abbondanti spesi per portarlo a Firenze. Il Corriere Fiorentino fa notare come in realtà lo spagnolo, da terzino, non ci abbia giocato praticamente mai, il che, unito alla sua timidezza, ha portato al fallimento della sua esperienza fiorentina. 52 presenze e un gol, quello all’Atalanta nella scorsa Coppa Italia, poi sempre meno impiegato a partire dall’arrivo di Prandelli. Oggi le visite mediche col Marsiglia (i dettagli dell’operazione). Stessa sorte è toccata a Cutrone, tornato in Inghilterra, e stessa sorte può toccare a breve a Kouamé e Duncan. Il primo non è stato impiegato dall’inizio neanche con l’assenza di Ribery, il secondo è ai margini da tempo. Rimangono dallo scorso gennaio solo Igor e Amrabat, che comunque non sta convincendo del tutto. Cessioni dolorose che confermano come ancora manchi un percorso tecnico ben delineato; adesso la dirigenza cerca di non commettere di nuovo lo stesso errore.