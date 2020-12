Lippi non ha dubbi: “La Juve non farà più figuracce come con la Fiorentina”

Marcello Lippi, ex tecnico della Juventus e della nazionale italiana, è stato intervistato da La Nazione. Nel corso della lunga chiacchierata anche un riferimento alla recente disfatta della sua Juve. Questo un breve estratto:

La Juve non farà più figuracce come con la Fiorentina, ne sono certo. I bianconeri non sono quelli visti contro i Viola, poco ma sicuro. Calciatore dell’anno? Lewandowski. Grande goleador, grande squadra, grande Triplete. Tra l’altro in un periodo in cui sia Messi che Ronaldo sono costretti a rendersi conto che nessuno vince da solo, nemmeno se è fortissimo.