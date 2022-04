Lippi: “Al Maradona ottima Fiorentina, ma il Napoli non ha fallito”

Ecco il pensiero di Mercello Lippi sulla gara vinta dalla Fiorentina contro il Napoli di Spalletti

Marcello Lippi, ex allenatore di Inter, Juventus ed ex ct della Nazionale, ha rilasciato un'intervista interessante al Corriere dello Sport. Nella giornata di ieri aveva elogiato il lavoro egli allenatori Italiani, che hanno mostrato un calcio intraprendente e messo in difficoltà le big di Serie A. Nell'intervista al noto quotidiano, tra i tanti temi toccati, ha commentato anche la vittoria della Fiorentina contro il Napoli. Ecco le sue parole: