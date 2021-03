L’infermeria si svuota? Oggi il verdetto su Amrabat, Castrovilli e Kouamé

È il giorno della rifinitura verso Benevento e quindi un giorno di scelte per Cesare Prandelli che oggi, secondo quanto riportato da Stadio in edicola oggi, dovrebbe avere la conferma del recupero di Amrabat, Castrovilli e Kouamé. La certezza la darà soltanto l’eventuale inserimento dei tre nella lista dei convocati, ma le sensazioni provenienti dal centro sportivo portano appunto in quella direzione. Come testimonia anche l’allenamento di ieri: soltanto Kokorin, oltre ovviamente a Igor alle prese con un infortunio decisamente complicato che lo terrà fuori per più settimane, si è allenato a parte. Sempre confortato dalla seduta odierna, Prandelli deciderà poi chi impiegare tra l’ex Verona (favorito) e Castrovilli nel centrocampo che avrà in Pulgar e Bonaventura i due titolari sicuri.

