L’incubo Nico Gonzalez scuote Firenze, ma Italiano non deve piangersi addosso

Il tempo di assorbire la botta Gonzalez e preparare la partita contro il Verona. La vigilia della Fiorentina è scivolata via un po’ così, con l’amaro in bocca per il responso degli esami sulla coscia dell’argentino(«lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia destra») che priveranno la squadra del suo numero 10 per oltre un mese, anche un mese e mezzo. Italiano però non può piangersi addosso. Non ha tempo nemmeno per questo. Oggi ha l’occasione di riaccendere l’entusiasmo e rilanciare la corsa europea, con la suggestione Champions League da tenere più viva che mai. Il Verona nasconde il classico trappolone nel quale è vietato cadere. Gara sulla carta da vincere, ma gli uomini di Baroni non sono nel momento peggiore della loro stagione, reduci da tre pareggi che hanno ridato ossigeno a una classifica deficitaria. Lo riporta la Nazione.