L’importante è non fermarsi: il tempo per aggiustare la classifica di A c’è…

E' lontano dal campionato che la Fiorentina ha raccolto per ora le soddisfazioni maggiori in questa difficile stagione. Questa squadra sembra avere una marcia in più sul palcoscenico europeo, scrive il Corriere Fiorentino. I motivi? Forse c'entra il livello della competizione, ma è probabile che ci sia dell'altro. La prima riprova arriverà al Franchi con l'Empoli domenica. Empoli che testerà anche la tenuta degli attaccanti, tornati a segnare e mai come ieri incantevoli nelle loro torsioni e giravolte. Il tempo per rimettere a posto anche la classifica di Serie A c’è, il calendario potrebbe aiutare. L'importante, conclude Ernesto Poesio, è non fermarsi.