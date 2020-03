L’idea: e se il Fair Play Finanziario venisse sospeso?

Sulla Gazzetta dello Sport si legge della suggestione di “mandare in vacanza” il fair play finanziario per un anno, per aiutare i club a superare la crisi derivante dall’emergenza Coronavirus. Come la Commissione Europea ha sospeso il patto di stabilità, permettendo così all’Italia investimenti straordinari, così la UEFA interverrebbe rimuovendo il sistema virtuoso che regola l’indebitamento del sistema calcio. Il pallone nostrano ne uscirebbe rinvigorito, da Nyon giungono segnali positivi.

E intanto si parla di tagli agli stipendi