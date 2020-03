Il taglio degli stipendi dei calciatori, per permettere alle società di limitare i danni economici di questa emergenza coronavirus, è un’ipotesi concreta. Secondo il Corriere dello Sport, domani i club ne discuteranno in Lega per arrivare a una bozza da sottoporre poi all’Aic. Si studia un taglio che salvaguardi chi guadagna meno e intacchi gli ingaggi più alti della Serie A. Il giornale ipotizza decurtazioni dei contratti tra il 20% e il 30% e cita ad esempio Cristiano Ronaldo che, con uno stipendio di 31 milioni netti, potrebbe rimetterci nella peggiore delle ipotesi ben 9 milioni. Nella Fiorentina lo stipendio più alto è di Ribery, che guadagna 4 milioni e stagione e che, nel caso arrivasse il via libera, potrebbe dunque lasciare sul tavolo qualcosa di simile ad 1 milione. In giornata il vicepresidente dell’AIC Umberto Calcagno ha però detto che “è prematuro parlare di stipendi: per ora con le varie componenti stiamo discutendo dei danni che ci saranno all’interno del nostro sistema. Solamente dopo averli quantificati si potranno prendere delle decisioni”. RIBERY E LA DONAZIONE PER GLI OSPEDALI DI FIRENZE