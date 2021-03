Anche sul quotidiano Libero, nella sezione sport, c’è ampio risalto oggi alla vicenda di Prandelli. E nell’articolo si sottolineano i valori umani dell’allenatore, capace già altre volte in carriera di dimettersi e rinunciare ai suoi soldi. Era già successo alla Roma e poi in Nazionale, anche se per motivazioni diverse. Il pezzo di Alessandro Dell’Orto ricorda poi che proprio dall’esperienza con l’Italia è iniziato il declino di Prandelli. “Dopo aver toccato l’apice, la carriera di Cesare è rotolata in basso sempre più velocemente: Galatasaray, Valencia, Al-Nasr, Genoa, esperienze sfortunate, sconfitte e delusioni. Finché, lo scorso novembre, l’offerta di tornare a Firenze 10 anni dopo, proposta cui Cesare non ha saputo dire di no. Ma forse, lo stiamo capendo ora, più per generosità e riconoscenza che altro”.

