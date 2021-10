Lezzerini: “A Firenze tanti amici. Maleh vi stupirà, Vlahovic non sarà distratto”

L'ex viola racconta gli anni fiorentini e dice la sua su Maleh e Vlahovic

Lunedì non ci sarà per via di una lombosciatalgia che si porta dietro dopo l'infortunio al crociato, ma Luca Lezzerini avrebbe fatto carte false pur di giocare la "sua" partita contro la Fiorentina. Il portiere del Venezia è stato costretto ad operarsi di nuovo e a La Nazione racconta: "Ho anticipato i tempi del rientro e ora sto pagando questa scelta". Nella giornata di ieri si è sottoposto ad un intervento mini invasivo di nucleoplastica discale che è perfettamente riuscito, e con i viola debutterà Romero: "Non lo vedo come un concorrente. Ho preso il suo arrivo come un’opportunità per imparare".

Lezzerini non dimentica gli anni fiorentini ma uscire dal guscio lo ha reso più consapevole: "Gli anni in viola non si dimenticano: ho ancora tanti amici a Firenze con i quali mi sento spesso. Mi sarebbe piaciuto giocare lunedì perché avrei provato emozioni impareggiabili. Spero di viverle nella gara di ritorno". Secondo l'ex viola, la forza del Venezia sta nel gruppo e in uno spogliatoio dove non ci sono prime donne: così i lagunari potranno sorprendere una Fiorentina dove nelle ultime settimane ha imperato il caso Vlahovic: "Dusan non sarà condizionato e distratto, e la Fiorentina ha messo in difficoltà ogni avversario anche quando ha perso". Infine parla di Maleh, e rivela come proprio lui gli abbia suggerito di andare a Firenze: "Ha tutte le doti per arrivare a prendersi la maglia da titolare, so che sta facendo il massimo per affermarsi: vi stupirà".