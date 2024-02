L’ex preparatore: “Crisi la punta dell’iceberg. Ora serve adrenalina”

L’allarme in casa Fiorentina sembra scattato anche sotto l’aspetto atletico, visto che la squadra non gira più ai ritmi della prima parte di stagione e che i leader tecnici paiono la controfigura di se stessi. Così, La Nazione, ha deciso di intervistare l'ex preparatore di Fiorentina e Cagliari, Stefano Fiorini, che ha trattato con alcuni dettagli interessanti il momento negativo dei viola. «L’ultima partita di alto livello i viola l’hanno giocata il 10 dicembre a Roma, dove fu fatta una gara straordinaria sotto l’aspetto dell’intensità». Per lui le sfide dopo, comprese quelle vinte, sono state tutte portate avanti con affanno. «Questa fase di crisi iniziata a gennaio e che sta proseguendo ora è solo la punta dell’iceberg di un periodo di decrescita». Per Fiorini in campo si vede quello che viene fatto in allenamento, quindi il pensiero è che stia mancando qualcosa lì allo staff, ma che è di fondamentale importanza.