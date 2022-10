L’esultanza di Jovic e le parole di Bonaventura: la tensione rimane alta

Bonaventura parla, Jovic polemico. Il clima in casa Fiorentina è tutt'altro che tranquillo e lo spogliatoio rimane rovente

Non solo sulle tribune, anche il post partita dei giocatori della Fiorentina è tutt'altro che tranquillo. La tensione in casa viola rimane alta e il Corriere dello Sport si sofferma su due casi particolari. L'esultanza di Jovic e le parole di Bonaventura .

Nervi tesi

Sesto ko stagionale, undici punti dalla zona Europa. La situazione della Fiorentina è tutt'altro che tranquilla e il clima che fuoriesce dallo spogliatoio ne è la prova. "Ormai le squadre di conoscono perché da due anni giochiamo alla stessa maniera", queste parole di Bonaventura pesano come macigni e l'esultanza polemica di Jovic non passerà inosservata. Insomma, adesso serve riflettere per ripartire al più presto.