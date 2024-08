L’estate di Dodò. Quanti dubbi per Sottil e Parisi

Promossi e bocciati di questa prima parte di stagione per la Fiorentina di Palladino

La Fiorentina ha disputato otto amichevoli in quaranta giorni, ottenendo quattro vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Tuttavia, per l'allenatore Raffaele Palladino, i risultati contano poco: l'obiettivo principale è la crescita e l'assimilazione delle sue idee di gioco. Nonostante il gruppo sia ancora in fase di consolidamento, sono emersi alcuni punti fermi e sorprese. Lo riporta il Corriere dello Sport.