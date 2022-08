L’esordio si avvicina: Venuti scalpita e in attacco pronta la staffetta

Domenica la Fiorentina scenderà in campo per la prima di campionato contro la Cremonese. Gli allenamenti di questi giorni hanno dato qualche indicazione sugli 11 titolari di Italiano. Come riportato dal Corriere Fiorentino, in porta dovrebbe giocare Terracciano. Difesa titolare, con Venuti pronto a sostituire Dodô. Amrabat e Bonaventura in mezzo al campo e poi ballottaggio a tre: Duncan, Maleh e Mandragora. L'ex Sassuolo sembra in vantaggio. Nico sarà titolare, accompagnato da Sottil. In avanti sarà staffetta: tra Cabral e Jovic sarà uno scambio continuo, alla ricerca della forma fisica adeguata.