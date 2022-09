L’esordio di Vigiani con Firenze nel cuore. Le possibili scelte anti-Fiorentina

"Nell’altra sua vita, quella da calciatore, Luca Vigiani debuttò in serie A con la maglia della Fiorentina: con i baby viola aveva da poco festeggiato la vittoria della Coppa Italia Primavera e il 4 giugno 1995 ebbe l’occasione di giocare insieme ai più grandi contro il Milan. Ora, a Casteldebole, si sta preparando nelle vesti di avversario, contro la squadra della città che gli ha dato i natali nell’agosto del 1976 e della squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Domani, a 9961 giorni da quel momento per lui magico, sarà il Bologna a farlo esordire, stavolta da allenatore, in serie A. Da tecnico della Primavera rossoblù, a guida, con Paolo Magnani, di Soriano e compagni.

L’interregno si preannuncia breve. Vigiani è destinato a lasciare, nelle prossime ore, la panchina della Prima squadra a Thiago Motta. Lunedì potrebbe già essere a Frosinone con il suo baby Bologna, capolista con 10 punti raccolti in quattro giornate. Ancora non è deciso. Nulla è certo, ma un biglietto del treno a suo nome, per sicurezza, è già stato acquistato dalla società. Intanto, con i suoi ragazzi temporaneamente affidati a Biavati, Luca si può godere tutte le emozioni di un derby interiore. Lo stimolo per l’allenatore rossoblù è grande. In casa Vigiani la partita sarà un turbinio di emozioni: il figlio Lorenzo, laterale destro classe 2004, gioca nella Primavera della Fiorentina e contro i rossoblù ha giocato uno spezzone della semifinale scudetto under 18, vinta dal Bologna di Paolo Magnani".