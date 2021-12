L’ermetismo di Italiano: testa al Bologna, guai farsi distrarre dal mercato

La Fiorentina si gioca oggi il quinto posto con il Bologna di Mihajlovic: Italiano non vuol sentire parlare di mercato

«Non so cosa dire, siamo concentrati sulle partite». Così Vincenzo Italiano risponde a chi lo sollecita sulle voci di mercato. Il tecnico viola glissa in particolare sull'interesse del Milan per Milenkovic (risposta nel video in alto). Guai insomma distrarsi col mercato: così il tecnico - scrive il Corriere Fiorentino - prova a isolare il gruppo dalle voci che lo tartassano. Prima Vlahovic, adesso Milenkovic. Il Bologna dell’ex Mihajlovic corre in casa, dove ha ottenuto quattro successi su cinque. Il derby dell’Appennino diventa così un incrocio per le coppe. Fiorentina e Bologna sono appaiate al sesto posto con 24 punti, insieme alla Juve. Chi vince oggi al "Dall'Ara" scavalca la Roma al quinto, chi perde più avanti dovrà rincorrere.