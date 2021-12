Al di là dell’Appennino: un derby che profuma di Europa

Fiorentina e Bologna sono appaiate a quota 24 in classifica: Italiano vuole tornare a vincere in trasferta, dopo 4 ko consecutivi

La Fiorentina arriva al "Derby dell'Appenino" con una striscia di quattro sconfitte esterne consecutive. Un ruolino di marcia che non spinge però Italiano a firmare per un pareggio al Dall'Ara: «No, è un risultato innaturale». La squadra viola - ricorda La Nazione - lo ha scansato con tutte le sue forze: è l’unica con zero pareggi in Serie A. Gigliati e felsinei sono appaiati in classifica, a quota 24 punti. Il derby vale una sorprendente vista sul quinto posto, come non accadeva da tempo ad entrambe le compagini. La Fiorentina riparte dalla convinzione di Vincenzo Italiano, persuaso che la prima vittoria in rimonta, con la Samp, abbia certificato il salto di qualità del gruppo. Oggi alle 12:3o, a Bologna, parola al campo, per dimostrare di essere sulla buona strada.