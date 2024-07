L’Era Palladino è iniziata: il programma del ritiro viola

E' ufficialmente iniziata l'Era Palladino. Questa mattina il Viola Park aprirà le porte per l'inizio del ritiro viola, 31 i giocatori presenti, tutti ad eccezione degli argentini: Nico e Quarta sono ancora impegnati in Coppa America, Beltran invece a breve partirà con l'under23 per le Olimpiadi di Parigi. Assenti anche Milenkovic e Antonin Barak, entrambi eliminati da Euro2024. Infine Amrabat, il quale si sta godendo qualche giorno extra di vacanza, ma il marocchino difficilmente tornerà al Viola Park. L'unica vera novità di questo ritiro è Moise Kean. Nel corso della mattinata verranno svolte le visite mediche di rito, dopodiché da mercoledì doppie sedute di allenamento. La prima seduta si svolgerà alle 9:30 a porte chiuse. Mentre la seconda seduta di allenamento si svolgerà alle 18 nello stadio Curva Fiesole, e ai tifosi sarà consentito l'accesso all'impianto. Secondo quanto riportato da La Repubblica sarà presente anche un'area destinata ai bambini e al termine degli allenamenti sarà possibile ricevere foto e autografi dalla squadra. Dopo il ritiro la squadra svolgerà una prima amichevole contro la Primavera viola, poi il 19 luglio affronterà la Reggiana, prima di partire per l'Inghilterra dove i viola disputeranno 3 gare prima di fare ritorno a Firenze.