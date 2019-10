L’entourage di Immobile furioso con Gasperini: “E se inciampa a Firenze che succede?”

Fanno ancora discutere le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini post Lazio-Atalanta. Ancora una volta il tecnico dei nerazzurri si è lanciato in accuse nei confronti dei giocatori avversari, come già era accaduto in passato con Federico Chiesa. Stavolta nel mirino è finito Ciro Immobile e il suo procuratore non l’ha presa bene: “Le dichiarazioni di Gasperini sono inaccettabili. Ciro è arrabbiato perché arrivano da un allenatore esperto, non da un tifoso. La sua carriera è stata costruita con sudore, non è un simulatore. Se cade o inciampa a Firenze, che succede? Questo dispiace a Immobile, non può essere messa in discussione la sua correttezza” ha detto Marco Sommella al Corriere dello Sport. E l’ex arbitro contrattacca: “Gasperini deve essere sanzionato” (LEGGI TUTTO)