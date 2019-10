L’ex arbitro contro Gasperini: “Parole inaccettabili, servono sanzioni dal Giudice Sportivo”

Luca Marelli, ex arbitro di Serie A e opinionista televisivo, tramite il suo blog commenta l’operato della classe arbitrale domenica dopo domenica. Nel resoconto sugli anticipi giocati ieri, l’ex direttore di gara non ha potuto fare a meno di scagliarsi contro Gasperini, viste le pesanti polemiche:

Le dichiarazioni di Gasperini ormai non sorprendono più: sempre pronto ad attaccare gli arbitri per decisioni sfavorevoli, naturalmente niente da obiettare nel caso in cui qualche fischio dovesse andare a penalizzare gli avversari. Al di là delle simpatie personali (e Gasperini lo ritengo un eccellente allenatore), questi atteggiamenti li ho sempre condannati: per tal motivo ritengo inaccettabile che le interviste come quella di ieri pomeriggio rimangano senza punizioni disciplinari da parte del Giudice Sportivo.