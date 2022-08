L’Empoli prova a caricarsi: sui social le immagini della vittoria del 2021

La Repubblica scrive oggi riguardo all'Empoli di mister Zanetti che, dopo le sconfitte in Coppa Italia con la Spal ed in campionato con lo Spezia, prova a caricarsi in vista del derby con la Fiorentina. Gli azzurri macinano gioco, creano molto, ma raccolgono pochissimo ad ora, ed in difesa la situazione non è idilliaca dopo le partenze e gli infortuni: Viti è a Nizza, ed al suo posto c'è ancora un grande punto interrogativo. Contro i viola ancora Ismajli-Luperto o esordirà De Winter? La certezza è che Tonelli, infortunatosi proprio con la Fiorentina, rimarrà fuori. Si attendono sviluppi sul mercato da Ampadu, per cui si tratta col Chelsea. Intanto l'ambiente prova comunque a caricarsi, a partire da Alberto Grassi, nuovo centrocampista arrivato dal Parma, che alla presentazione ha detto: «Sono arrivato nella settimana più importante, quella del derby con la Fiorentina. Mi alleno per farmi trovare pronto fin da subito». Il grande fermento per l’esordio casalingo in campionato si diffonde anche sui social, dove le immagini del 2-1 per gli azzurri del 2021 stanno spopolando tra i tifosi azzurri.