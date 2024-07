Fiorentina tra le alleate di Juventus e Inter sull’emendamento della discordia

Sarà però da valutare come questa vicenda peserà sulle elezioni della Serie A. In molti hanno già rilevato l’opposizione a Lotito, grande elettore di Casini e colui che ha “armato” l’emendamento al compagno di partito Mulè. In questa fase Lotito viene dato in minoranza con Napoli, Verona, Lecce ed Empoli dalla sua parte. L’altro fronte, guidato da Juve e Inter, sta coalizzando otto proprietà straniere (Fiorentina, Como, Parma, Venezia, Bologna, Atalanta e Roma), e ottenendo il gradimento di Galliani con il Monza, del Cagliari e del Torino mentre restano in bilico, scrive Tuttosport, Milan, Udinese e Genoa.