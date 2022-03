Lega Serie A, Casini (sostenuto anche dalla Fiorentina) fa flop: gli scenari

Spunta il nome di Abodi

Incombe il 24 marzo, data spartiacque prima della nomina del commissario. Ieri era il giorno del confronto tra i tre candidati, ma Mauro Masi (ex dg Rai) e Lorenzo Bini Smaghi (economista) non c'erano, quindi la scena è stata tutta per Lorenzo Casini, attuale capo di gabinetto del ministero della Cultura. Profilo sostenuto soprattutto da Napoli, Lazio e Fiorentina, l'intervento di Casini è stato giudicato poco convincente e arrogante, incentrato sul negare categoricamente questioni di incompatibilità sulla sua nomina. Si cercano altri nomi e spunta quello di Andrea Abodi, residente dell’Istituto per il Credito Sportivo ed ex numero uno della Lega di B. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.