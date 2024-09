Le nuove “wags” della Fiorentina: da Edurne De Gea a Elisa Cataldi

La nuova regina tra le wags della Fiorentina è Edurne García Almagro, conosciuta come Edurne, attrice, cantante e presentatrice spagnola, moglie del portiere David De Gea. Con oltre due milioni di follower su Instagram, Edurne ha probabilmente influenzato la decisione del marito di trasferirsi a Firenze e ha già mostrato il suo apprezzamento per la città con foto in luoghi iconici come Piazza Duomo e Ponte Vecchio. Ha esordito allo stadio Franchi con la figlia, indossando la maglia numero 43 di De Gea. Nonostante i suoi numerosi impegni professionali, Edurne è già diventata una figura di spicco tra le compagne dei calciatori viola.