Le vittorie in coppa, il terremoto e i veterani: occhio al Sivasspor

La Nazione si sofferma sul Sivasspor. La squadra turca sarà l'avversario della Fiorentina agli ottavi di Conference League. Il campionato turco è fermo per il terremoto e il club sta svolgendo varie amichevoli per non perdere la condizione fisica. La scorsa stagione invece è arrivato lo storico successo in Coppa di Turchia che ha portato la squadra in Europa. In estate la sconfitta in Supercoppa col Trabzonspor e l’eliminazione dall’Europa League col Malmo. In campionato sono 12°e la squadra è molto esperta con giocatori del calibro di Cofie (ex Serie A), la stella Max Gradel e Musa, ex Leicester.