La Gazzetta dello Sport in edicola oggi mette in ordine le 20 squadre di Serie A, suddividendole in insiemi. La Fiorentina è la prima del secondo gruppo, quello composto da squadre che non avranno problemi a salvarsi, ma che sono un gradino sotto a quelle che si spartiranno i primi posti.

“Amrabat, Callejon, Bonaventura, Biraghi (nuovi), più Castrovilli, Ribery e Milenkovic: da coppe, un po’ leggera in zona gol se non si accende Vlahovic“, questa la sentenza della Rosea.

PEZZELLA CHIARISCE: “NON HO MAI CHIESTO DI ANDARE VIA”