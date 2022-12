Le stelle degli infortunati: il 2023 di Nico, Sottil e Castrovilli

La Nazioneprosegue il suo oroscopo soffermandosi su quello degli infortunati.Nico Gonzalez è dell'Ariete: "Tutti quelli che devono risolvere un problema avranno delle notizie valide - scrive Paolo Fox -. Un anno che, fin dai primi mesi, si rivela importante". Mentre Sottil è dei Gemelli: "Un anno utile per regolare conti in sospeso, tra novembre e dicembre ci sono state difficoltà". Infine, ecco Castrovilli che dopo il calvario è pronto per grandi soddisfazioni. Acquario: "Si parte subito bene perché a gennaio Venere è nel segno! Gennaio, febbraio e marzo sono mesi che permettono già di dare una prospettiva nuova a tutta la situazione legata al 2023".