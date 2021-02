Le solite disattenzioni: Prandelli aveva avvisato, ma la Fiorentina ci è ricascata

Un buon segnale, per la Fiorentina, è che la squadra e l’allenatore sanno dove lavorare in vista delle prossime sfide. Prandelli lo aveva detto, che la sua squadra avrebbe dovuto cercare di evitare le disattenzioni, rimanendo compatti ed equilibrati. Ci sono tante attenuanti, è mancata la fortuna, ma non c’è mai stata l’impressione che la Viola potesse prendere in mano le redini della partita. Ci sono ancora troppi passaggi a vuoto, nota La Nazione, ma intanto è bene che il problema sia stato individuato.

Prandelli: “Bene la reazione, ma l’Inter è troppo forte”