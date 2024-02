I dettagli non si allenano? Falso, è qui che Italiano deve crescere

Preoccupa anche l’analisi dell’allenatore a fine partita. Italiano ha detto che i dettagli non si allenano. Mica vero. Il tecnico deve allenare anche i dettagli. Ma soprattutto ha spiegato la sconfitta dicendo che «le partite ci stanno girando male» e che «abbiamo pagato 4 minuti di follia». Certo, i gol della rimonta leccese sono arrivati nel recupero, ma se il primo tempo fosse finito 3-0 per la squadra di D’Aversa nessuno avrebbe potuto dire niente. E’ l’autocritica che manca, è l’analisi di quel primo tempo di totale sottomissione che va approfondita, è la visione più ampia di tutto questo complicato periodo che va chiarita. Come si spiega un calo tanto evidente? E quelle scelte a Lecce? Perché arrivavano con tanta facilità in area viola? Italiano ha parlato della traversa di Belotti, ma nei primi 45' c’erano stati un palo e una traversa del Lecce, e c’erano state le grandi parate di Terracciano. C’era stata, soprattutto, la totale assenza della Fiorentina in area pugliese: due conclusioni, tutt’e due lontane dai pali. Dalla meritata sconfitta di Lecce alla prossima partita col Frosinone passeranno nove giorni, al Viola Park c’è tutto il tempo per una riflessione. Possibilmente accurata.