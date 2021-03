Le scelte dei quotidiani: Ribery-Vlahovic davanti, un ritorno in mediana. Ballottaggio a destra

La Fiorentina si avvicina al match di stasera con la necessità di trovare un riscatto dopo la grigia prestazione di Udine. La sconfitta arrivata negli ultimi minuti ha fatto infuriare tutta la dirigenza. Prandelli punterà molto sull’orgoglio dei giocatori senza stravolgere tatticamente l’undici iniziale. Secondo quanto riportato dai quotidiani, si prospetta il solito 3-5-2 con Ribery e Vlahovic ad agire da terminali offensivi. A centrocampo Amrabat (dopo la panchina) favorito su Eysseric al fianco di Pulgar, in cabina di regia, e Castrovilli. In difesa confermati Pezzella, Quarta e Milenkovic. Sulla sinistra Biraghi mentre a destra in corso un ballottaggio tra Venuti e Malcuit. Al momento l’italiano sembra leggermente favorito.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

