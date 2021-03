Cassano: “Prandelli ha la squadra di Iachini, non c’è niente di suo”

Antonio Cassano, ospite fisso della trasmissione Bobo Tv con Christian Vieri su Twitch, ha parlato della Fiorentina e di Cesare Prandelli:

Io sono stato allenato da Prandelli e in tanti mi chiedono di lui, a livello tattico aveva pochi avversari, quando ero con lui in Nazionale, sapeva come mettere in difficoltà gli avversari con due o tre mosse in corsa. Lui quest’anno non ha fatto niente di suo, si è trovato la squadra fatta da Iachini. A stagione in corso non è facile fare bene per gli allenatori, ci sono quelli bravi che entrano e sanno subito incidere ma ci sono quelli che hanno bisogno di iniziare il lavoro da luglio.