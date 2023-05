Le rotazioni di Italiano funzionano. Vittoria con ritmi bassi, e il solito Jack

La vittoria della Fiorentina per 2-o contro l'Udinese, commentata dal Corriere Dello Sport. Italiano batte Sottil, e le rotazioni funzionano. Ben 9 undicesimi cambiati rispetto a giovedì. La vittoria arriva contro un Udinese abbastanza dismessa nel primo tempo. Un po' più vivace nel secondo tempo, ma nel complesso nulla di che. In vista di Basilea si segnala la solita sterilità offensiva delle punte, figuriamoci senza Cabral. Con le 2 mezz'ali che hanno risolto la pratica. In una partita n cui si è giocato a ritmi bassi. Ora si che la Fiorentina può davvero pensare a Basilea.