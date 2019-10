Ormai non è difficile: Vincenzo Montella sembra aver trovato una formula che lo soddisfa appieno, in attesa di capire quali possano essere le alternative. Anche stavolta, la stampa è d’accordo nel disegnare il solito 3-5-2 senza riferimenti offensivi, con Chiesa e Ribery pronti a svariare sul fronte d’attacco e il trio Milenkovic-Pezzella-Caceres a blindare la porta di Dragowski. Badelj proverà a farsi rimpiangere sfidando Leiva, scortato da Pulgar e Castrovilli, mentre padroni delle fasce dovranno essere Lirola e Dalbert.

La Lazio, del resto, opporrà un modulo speculare, per cui sarà necessario vincere i duelli individuali. Ballottaggio Correa-Caicedo-Luis Alberto per affiancare Immobile, con lo spagnolo comunque sicuro di una maglia tra centrocampo e attacco, come vi raccontavamo ieri. Gli altri dubbi di Inzaghi? Lazzari-Marusic sulla destra e, dietro di loro, una sola maglia per Patric e Luiz Felipe.