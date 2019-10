Da Formello: rifinitura in corso, provato Luis Alberto con Immobile

La Lazio sta preparando gli ultimi dettagli in vista della sfida di Firenze, in programma domani sera. Secondo cittaceleste.it, nella rifinitura in corso proprio in questi attimi Simone Inzaghi sta provando la formazione da schierare contro i viola. La prima notizia riguarda Luis Alberto, che dovrebbe giocare a supporto di Ciro Immobile nella sua classica posizione da rifinitore classico. Altra novità dovrebbe essere il titolare della corsia destra: il prescelto dovrebbe essere Marusic, con Manuel Lazzari in panchina nonostante la buona prova di Glasgow in Europa League. Gli altri a centrocampo saranno Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic e Lulic sulla sinistra. Infine, in difesa Patric pare in vantaggio su Luiz Felipe per affiancare Acerbi e Radu.