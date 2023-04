Le priorità della Fiorentina sono altre, ma oggi conta vincere. Poi si vedrà

Indubbiamente la testa dei ragazzi di Vincenzo Italiano è rivolta verso altre priorità. La Fiorentina può fare la storia in questa settimana, qualificandosi alla finale di Coppa Italia

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Monza-Fiorentina. Indubbiamente la testa dei ragazzi di Vincenzo Italiano è rivolta verso altre priorità. La Fiorentina può fare la storia in questa settimana, qualificandosi alla finale di Coppa Italia. Poi c'è la Conference League, dove la finale è davvero ad un passo. Detto ciò, la Viola non deve sottovalutare le possibilità del campionato. Oggi serve vincere per rimanere dietro al treno europeo e poi attendere. Chissà se dal campo o dai tribunali possa arrivare una notizia favorevole al club di Commisso.