Le parole non servono, i risultati sì: la stagione viola è appesa ad un filo

Non servono parole

Come evidenziato dalla Nazione, adesso le parole non servono. Anche perché, non sono quelle a fare la felicità dei tifosi viola. La Fiorentina ha bisogno di risultati e in questo momento stanno mancando. Il clima al Franchi sarà bellissimo per 90', come sempre tra l'altro. Poi si vedrà, ma la stagione viola sembra davvero appesa ad un filo.