Le panchine: Italiano coi migliori, Andreazzoli sa come si fa ma ha meno margine

Incuriosisce il confronto in panchina tra Vincenzo Italiano e Aurelio Andreazzoli in Fiorentina-Empoli. Se ne occupa La Nazione in edicola stamani: scuole simili, per la propensione offensiva di entrambi, anche se gli obiettivi e soprattutto la classifica sono diversi. 4-2-3-1 contro 4-3-2-1, il tecnico ospite ha messo in difficoltà in passato quello di casa ma stavolta è subentrato e ha preso una squadra in crisi, quindi ha meno margine di rischio. Chi si aspetta che Italiano presenti una squadra ritoccata e non nella formazione tipo sbaglia, perché l'allenatore viola sa che l'Empoli lo mette sempre di fronte a grattacapi.