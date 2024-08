Le mosse a centrocampo: conferma di Amrabat e un ritorno

Si parla anche del centrocampo da compiere sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio che potrebbero essere due se alla fine Amrabat non dovesse rimanere: ma il marocchino ieri ha giocato titolare come previsto a Parma e la Fiorentina insisterà nell’opera di persuasione per tenerlo a Firenze, con adeguamento e ritocco del contratto che al momento ha scadenza 2026. Se ci riuscirà, servirà solo un altro inserimento nel mezzo da aggiungere a Mandragora, Richardson, Bianco e al succitato Amrabat e, a proposito di idee, quella su Arthur rimane più in alto rispetto a molte altre: il club viola sta valutando vari profili, ma tra una decina di giorni il brasiliano potrebbe diventare la scelta definitiva.